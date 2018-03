Buone notizie per il Napoli e Maurizio Sarri per quanto riguarda Elseid Hysaj. L'esterno albanese, che lunedì sera nell'amichevole giocata con la propria nazionale contro la Norvegia aveva abbandonato il campo dopo un problema al ginocchio, ieri ha fatto ritorno nel capoluogo campano e questa mattina, come comunicato dalla società del presidente De Laurentiis attraverso il proprio sito ufficiale, ha partecipato al primo dei due allenamenti previsti per oggi.



VERSO IL SASSUOLO - Allarme rientrato quindi per l'ex Empoli, che a meno di problemi nei prossimi giorni dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia, dove sabato - alle 18 - il Napoli affronterà il Sassuolo.