Manolo Gabbiadini sta vivendo, probabilmente, i suoi ultimi giorni da giocatore del Napoli. Il Southampton insiste, tratta con il Napoli e prova a strappare il placet di De Laurentiis per l'acquisto dell'attaccante azzurro, e lui nel frattempo è in stand-by: anche oggi, come del resto è già accaduto in occasione della seduta di ieri al centro sportivo di Castel Volturno, il Gabbia non s'è allenato con il gruppo. Lavoro differenziato, a parte: nessun problema fisico, Manolo sta benissimo, bensì soltanto una precauzione legata al mercato. In attesa di notizie dalla Premier: rifiutate in serie la Bundesliga e la Cina.