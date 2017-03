La trattativa per il rinnovo tra il Napoli e Mertens continua a essere molto complessa: gli ostacoli maggiori sono la richiesta dell'attaccante belga, trentenne voglioso di capitalizzare la grande stagione di cui è protagonista (24 gol), e l'idea del Napoli di inserire una clausola rescissoria valida per l'estero. E allora, la svolta: secondo Il Mattino, se alla fine non si arriverà a un accordo, il Napoli per il cartellino dell'attaccante non chiederà meno di 25-30 milioni euro.