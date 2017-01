Il grande momento di Ivan Strinic è arrivato. Il terzino croato del Napoli, con la partenza di Ghoulam per la Coppa d’Africa, avrà un mese a disposizione per giocare tutte le partite da titolare. Spetterà a lui corpire la corsia mancina dove il suo compagno di reparto ha fatto quasi sempre bene. È rimasto sempre in silenzio l’ex Dnipro in attesa di una chiamata. E quando è stato utilizzato non ha deluso le attese. Adesso non deve tradire le attese. Ci sono impegni importanti che possono garantire le zone alte della classifica al Napoli. Ha cominciato a giocare titolare contro la Sampdoria sabato scorso, e lo farà almeno fino ad inizio di febbraio.