Uno degli obiettivi di mercato del Napoli per la difesa ha il nome di Ricardo Rodriguez. Il giocatore in forza al Wolfsburg piace molto ai partenopei, e lo stesso agente dello svizzero non ha escluso la possibilità che il classe 1992 potrebbe sbarcare a Napoli.



Come però riportano France Football e il Sun, su Rodrguez vi sarebbe un forte interesse anche da parte del Paris Saint Germain che punta a rinforzare il reparto difensivo. Una concorrenza che rischia di rovinare i piani della squadra di De Laurentiis.