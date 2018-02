Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky, non ci saranno sorprese di formazione in casa Napoli in vista della gara di domani contro il Benevento. Soprattutto, rientrerà Raul Albiol dopo il forfait contro il Bologna e le difficoltà mostrate dal sostituto Chiriches. Con Reina tra i pali, la difesa sarà completata da Mario Rui, Koulibaly e Hysaj. Allan, il diffidato Jorginho ed Hamsik in mediana. Callejon, Mertens ed Insigne in attacco.