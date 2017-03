Gli argomenti più caldi in casa Napoli sono tre: i rinnovi di Mertens e Insigne, innanzitutto, e poi quello di Ghoulam. D'accordo: secondo la Gazzetta dello Sport, però, ce ne sarebbe anche un altro finora mai affrontato, quello di Pepe Reina. Il contratto del portiere, attualmente in ritiro con la Spagna, scadrà nel 2018 (come quelli di Mertens e Ghoulam), ma il club azzurro non ha ancora sfiorato l'argomento. Dal canto suo Pepe, 34 anni, non soltanto ha voglia di continuare a giocare per un po', ma soprattutto resterebbe a Napoli sia nelle prossime stagioni, sia dopo la carriera.