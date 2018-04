Il Corriere del Mezzogiorno svela quali saranno le tre novità di formazione questa sera contro l'Udinese rispetto al Napoli uscito dallo 0-0 con il Milan: rientra dalla squalifica Mario Rui, con Hysaj che ritornerà sulla sua fascia di competenza, quella destra, con il portoghese che torna ad agire sull'out mancino. Chiriches dovrebbe sostituire Koulibaly, squalificato contro il Milan e che tornerà contro la Juve. Il difensore rumeno non gioca dalla sfida contro il Bologna del 28 gennaio, contro il Chievo dove Sarri gli preferì Tonelli.

Milik giocherà dal 1', al posto di un appannato Mertens. Il polacco torna titolare 217 giorni dopo l'ultima volta: solo due volte dal 1' quest'anno, contro il Verona all'esordio in campionato e a Kharkiv in Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Non ci sarà invece Piotr Zielinski dall'inizio.