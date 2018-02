Allenamento pomeridiano per il Napoli nel centro tecnico di Castelvolturno sotto una fitta pioggia. La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato a Benevento dall'inizio ha svolto attivazione a secco e poi partitina a calcetto con le porte piccole. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, dopo l'attivazione a secco, in una partitina 8 contro 8. Differenziato per Mertens, Albiol e Callejon. Domani, come si legge sul sito ufficiale del club, la squadra di Sarri tornerà sul campo per una doppia seduta.