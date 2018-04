Napoli e Udinese si affrontano stasera per la 33esima giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri, reduce dallo 0-0 contro il Milan dello scorso weekend, è alla ricerca dei tre punti per tenere il passo della Juventus di Massimiliano Allegri. A sei turni dalla fine del campionato, i. La Juventus questa sera sarà impegnata in contemporanea con la formazione di Sarri, ma sul campo del Crotone., snodo cruciale nella corsa al titolo. Napoli senza losostituito da. A centrocampo spazio afuori, mentre in attacco turno di riposo per: dal 1' minuto. Udinese senza gli infortunati Lasagna, Larsen, Behrami e Angella e senza lo squalificato Hallfredsson. Il Napoli è imbattuto in casa dalla gara contro la Roma dello scorso 3 marzo; l'Udinese è reduce da nove sconfitte consecutive e - dovesse arrivarne una anche al San Paolo - Stramaccioni potrebbe sostituire Oddo in panchina già per il Crotone.- Per il Napoli cinque vittorie nelle ultime sei sfide contro l'Udinese in Serie A – un successo bianconero a completare il bilancio(da allora cinque vittorie e un pareggio): quella è l’unica volta in Serie A che Udinese e Napoli si sono affrontate in terra campana nella giornata numero 33. Il Napoli ha alternato un pareggio esterno a una vittoria interna nelle ultime cinque gare di campionato, parziale nel quale ha realizzato soltanto quattro reti. In queste cinque partite,: la media della parte precedente del campionato degli azzurri era, invece, una marcatura ogni otto conclusioni tentate. L’Udinese sta vivendo la peggior striscia di sconfitte consecutive nella sua storia in A: nove di fila, nelle quali ha sempre subito due gol a partita., dopo Sandreani (Padova, 11, 1995/96) e Varglien (11, Triestina, 1946/47).