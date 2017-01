Non ci sarà prova tv per Pepe Reina: il portiere del Napoli era finito al centro delle polemiche per aver provocato l'espulsione di Matias Silvestre nel corso della sfida contro la Sampdoria, simulando secondo i blucerchiati un contatto inesistente. La Lega Serie A ha ufficializzato però di non poter ammettere la richiesta d'esame presentata dalla Sampdoria, ecco il comunicato che ne spiega il motivo: "Vista la richiesta di esame presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1.3, CGS a questo Giudice sportivo e depositata alle ore 15 del 9 gennaio 2017 dalla società Sampdoria con l’allegato filmato di documentata provenienza; considerato che nel caso di specie l'istanza della società non attiene comunque ad alcuna delle ipotesi di condotta gravemente antisportiva ed alle fattispecie tassativamente previste dal richiamato art. 35, comma 1.3, CGS; tutto ciò premesso dichiara inammissibile la richiesta di esame".