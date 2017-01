È tornato subito in campo il Napoli. Dopo la sfida di sabato sera contro la Sampdoria, Maurizio Sarri ha riunito tutti ieri mattina a Castelvolturno per poter concedere poi il pomeriggio libero ai suoi ragazzi in vista della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia in programma domani sera alle 21 al San Paolo. Naturalmente i calciatori che hanno giocato titolare contro la Doria hanno svolto solo corsa e un po’ di scarico come da programma. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in lavoro atletico e partitina a campo ridotto. Ormai Pavoletti non ha bisogno più di terapie visto che ha lavorato con il gruppo. Il nuovo arrivato, convocato anche con la Samp, verrà chiamato in causa anche domani nel trofeo tricolore. Magari non dal primo minuto ma potrebbe trovare spazio nella ripresa per poter cominciare ad assaggiare il prato del San Paolo. Va detto, comunque, che Gabbiadini ha dato il suo apporto nelle ultime due sfide nonostante sapesse di dover andare via per l’arrivo proprio di Pavoletti.