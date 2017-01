Non solo mercato in casa Napoli. C’è anche la situazione Mertens da sistemare. Mancano i dettagli per il rinnovo definitivo. L’accordo in linea di massima è stato trovato già a fine anno. Ora ci vuole la firma sul contratto. Il belga è ben felice di restare in maglia azzurra. A questo punto ancora per molti anni. Gli piace il progetto di De Laurentiis e quindi è pronto a fare felice i tifosi che lo hanno visto esaltarsi ultimamente a suon di gol. Molto importanti.