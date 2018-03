. Già dopo il rinvio per la fitta nevicata che si era abbattuta su Torino lo scorso 25 febbraio, sui social network erano iniziate a circolare le proteste dei tifosi del Napoli, che utilizzando l'hashatg #ScansAtalanta si erano schierati apertamente contro le scelte di Gian Piero Gasperini, che aveva deciso di schierare una formazione priva di molti titolari. Le stesse polemiche sono tornate puntuali ieri, dopo il recupero dell'Allianz Stadium che ha sancito la vittoria dei bianconeri e il + 4 sul Napoli in classifica.Su Twitter, infatti, da qualche ora circola la protesta di tale Gennaro Ciro, che ha postato sul social network anche la foto del presunto atto, compilato in ogni sua parte: "Mercoledì 14/03/2018 io, Gennaro Ciro, ho assistito a una partita di Serie A Tim, dove. A fine partita il calciatore Papu Gomez metteva like a Dybala sul social Instagram ". Questi i fatti esposti, che stanno trovando il sostegno di tanti tifosi napoletani.