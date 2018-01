Secondo quanto scrive l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, i dubbi di Simone Verdi non sono mai stati inerenti alla città di Napoli, ma semplicemente di natura tecnica. Giuntoli non lo aspetterà all’infinito. Ha la necessità di acquistare un esterno per Sarri e vuole arrivare entro fine settimana per metterlo a disposizione del tecnico. Con il club rossoblù c'è l'accordo per 20 milioni più alcuni bonus. Verdi si vedrà con il suo agente al rientro dalle vacanze per fare il punto sulla situazione.

Il quotidiano specifica, però, un apsetto importante: Verdi non vuole perdere la continuità acquisita giocando con il Bologna di Donadoni. Inoltre, Maurizio Sarri non gli ha dato nessuna garanzia a riguardo. Nel progetto tecnico i tre piccoli davanti sono sostanzialmente inamovibili.