Denuncia choc di Luis Vinicio. L'ex grande giocatore e allenatore brasiliano del Napoli, oggi ottantaquattrenne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è fortissimo, è stupendo vederlo giocare, ma fino a quando c'è la Juve sarà impossibile vincere lo scudetto. Ha una grande forza in campo e fuori: io l'ho sofferta per tutta la vita". Vinicio ha giocato in azzurro dal 1955 al 1960 e poi ha anche allenato la squadra, dal 1973 al 1976. Il suo Napoli è considerato da molti, ancora oggi, il più bello della storia. "E' una vita che va così, sempre allo stesso modo: lo abbiamo visto anche l'altro giorno con l'Inter: gli arbitri vanno in campo e sanno che devono favorire quella gente lì. Sanno che se fanno un dispetto alla Juve, poi non arbitrano più a certi livelli. Per arrivare a vincere serve un altro Maradona".