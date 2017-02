Nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, tra i tanti argomenti legati al suo ritorno in Italia e a Pescara, Zdenek Zerman ha trovato anche il tempo di parlare del Napoli. Sua ex squadra al pari della Roma, altra diretta interessata. Oggetto: corsa scudetto. "La Juventus è favoritissima per il titolo, ma Napoli e Roma possono ancora crederci. Proprio come noi, Palermo e Crotone dobbiamo sperare nella salvezza finché l'aritmetica non ci condanna".