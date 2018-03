In un altro passaggio dell'intervento a Radio Kiss Kiss, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è tornato sull'accostamento con de Bruyne fatto dal suo allenatore Maurizio Sarri e sulla corsa per lo scudetto: "Sono cresciuto, ma tutti sanno che posso fare ancor di più. De Bruyne? Stiamo parlando di un campione, da tre anni è uno dei migliori del suo ruolo. Mi fa piacere questo paragone, ma ad oggi è molto più forte di me. Ho le potenzialità per diventare un campione, spero accada a breve, ma devo pensare solo a lavorare".



Sul sogno scudetto: "Sentiamo di non essere lontani da questo sogno. Per noi le prossime gare devono essere 12 finali, dobbiamo cercare di vincerle tutte". Sul + 4 sulla Juve: "Noi pensiamo solo a noi stessi. Se giochiamo come sappiamo vinciamo, e se vinciamo tutte le partite saremo sicuramente primi alla fine, non ci saranno problemi e il sogno diventerà realtà".