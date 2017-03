Motivi personali (e andiamo in disco), ammonizioni (il giallo dei gialli), accondiscendenza (federale), strategie (dei ct): e così per un fatto o per l'altro, in vista del doppio e ravvicinato confronto al San Paolo con il Napoli, in campionato domenica e in Coppa Italia mercoledì 5 aprile, la Juve recupera in largo anticipo Barzagli, Higuain, Dani Alves, Pjanic e Mandzukic. Niente amichevoli per loro. E invece Mertens, Insigne, Rog e Hysaj, tanto per fare quattro nomi a caso di giocatori azzurri importanti o addirittura fondamentali per Sarri, onoreranno le rispettive convocazioni fino all'ultimo, inutile impegno internazionale. Cosa? Quantomeno strano: e non è che a dirlo siano soltanto i tifosi del Napoli, in rivolta sul web ma anche stufi e rassegnati, ma è proprio la rete intera. La Juve pacifica il Paese: un'impresa vera, in tempi di leghe, divisioni e muri di Berlino made in Italy.



GIPPO E GIAMPIERO - Avanti popolo. Popolo di nazionali viaggiatori. Santi, poeti e navigatori gli italiani: ma anche loro, per quanto virtuosi, ogni tanto hanno bisogno di un salto in discoteca. Cantava Jovanotti: "Ostia, Fregene, Rimini, Riccione". Se avesse aggiunto anche Coverciano, Lorenzo, sarebbe stato perfetto: perché Barzagli ha lasciato la Nazionale per "motivi personali" prima dell'amichevole in Olanda, ma poi sabato sera a Riccione è stato pizzicato alla "Nona", in posa con il deejay in consolle. Gippo dj: che magari sarà il diminutivo di Giampiero, chissà, e allora pace e amore. People from Ibiza. Anzi no, Inno di Mameli. Successone: ma i tifosi del Napoli protestano. E anche tanto: e va bene, d'accordo, si farà ricorso alla solita storia dei piagnoni, però il caso-Barzagli ha appassionato l'Italia intera. E con tutto il rispetto possibile nei confronti degli sconosciuti motivi personali del difensore, che per carità possono essere anche seri, a conti fatti Allegri ritrova al volo un uomo cardine. E non è mica l'unico.



GIALLO COME IL SOLE - C'era una volta il Pipita. Higuain. Quel mostro di Gonzalo l'argentino che a Napoli tutti aspettano con ansia: in campionato, quest'anno, non ha mai beccato un'ammonizione, eppure con il Cile è arrivato il giallo. Che vale la squalifica: diffidato, salta la Bolivia e tutti i suoi guai atmosferici, e torna prima a Torino. Insieme con il brasiliano Dani Alves, altro diffidato e altro ammonito con l'Uruguay: eviterà Paraguay (peggiori) e potrà preparare per benino le trasferte del San Paolo. Apriti cielo: dal web piovono critiche, qualche insulto irripetibile e tesi complottiste. E la cosa peggiore è che Napoli non è neanche la capofila: la rassegnazione, dicevamo, è il sentimento imperante. Qualcuno sospetta e s'indigna, certo, ma è più che altro la stanchezza a prendere il sopravvento: meglio godere di un fantastico weekend primaverile di sole. Tutto sommato giallo come i cartellini.



GRAZIE TANTE - Trasparente come l'acqua del mare di certe spiagge croate, invece, è la situazione di Mandzukic: il ct Cacic lo esonera dall'amichevole in trasferta con l'Estonia insieme con Kalinic, Modric, Subasic e Rakitic, e invece il napoletano Rog parte eccome: lui è giovane e Cacic ha intenzione di provare nuove soluzioni. Per finire, Pjanic: dopo 57 minuti con Gibilterra, per scelta condivisa con la federazione bosniaca è stato liberato in vista dell'amichevole con l'Albania del napoletano Hysaj, che invece ci sarà. Tante grazie: gentilissima concessione. E inevitabile domanda: sono impegni o disimpegni nazionali? Juve batte Napoli 5-1: l'unico rientro anticipato azzurro, senza contare l'infortunio di Reina, è stato infatti quello di Koulibaly. Poco, niente. Ma va così. E se a nulla servono lo sdegno dei tifosi napoletani e del mondo del web, quantomeno il Paese ha ritrovato l'unità. Fratelli d'Italia (motivi personali a parte).