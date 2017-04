L'ex giocatore della Fiorentina Marco Nappi analizza così il momento della squadra viola a Radio Blu: 'Il gol di Babacar di domenica è stato bellissimo, non ha avuto spazi quest’anno, però quando entra fa vedere il suo potenziale e secondo me è un ragazzo da tenere, bisogna dargli fiducia. I ragazzi di colore, che vengono da lontano e hanno un passato non sempre fortunato, sono particolari nella gestione, la società deve dargli fiducia perché ha solo bisogno di giocare e l’anno prossimo sarà utile. Baba e Kalinic possono giocare insieme, è l’allenatore che deve capire come combinarli, e in questo Sousa ha un po’ peccato. E’ normale che se giochi sempre a una punta questo non sarà mai possibile. Mi sembra che Sousa stia sfidando anche a parole i tifosi della Fiorentina, sembrano più frasi polemiche che dirette. A fine anno solo un pazzo lo riconfermerebbe, lui sta soltanto traghettando fino a maggio, magari ci lascia pure in Europa League. Per il prossimo tecnico io dico Stefano Pioli, è il mio preferito perché è un mio amico. Però Di Francesco è l’allenatore ideale per stile e modo di giocare che calzerebbe a pennello'.