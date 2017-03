Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Radio Fiesole parla del nuovo stadio alla vigilia della presentazione del progetto della Fiorentina in programma per domani: ‘Ricorso al Tar di Unipol? Noi andiamo avanti a lavorare, senza problemi, siamo sicuri dei diritti di ciascuno. Domani con Cognigni e Della Valle dimostreremo di essere una squadra, nel rispetto delle leggi, ma stiamo andando avanti. Non avere uno stadio di proprietà oggi in Italia e in Europa è un handicap fortissimo. Firenze oggi è la città più avanti tra quelle che stanno progettando e parlando di un nuovo stadio, tutti vogliamo lo stadio, anche io e non solo da tifoso ma anche da Sindaco’.