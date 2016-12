Il vice di Simeone ai microfoni dopo la vittoria di Coppa del Re? Ecco il motivo. Lo Spirito del Natale entra davvero nel cuore di tutti, o almeno, così sembrerebbe. Diego Pablo Simeone, tecnico 46enne dell'Atletico Madrid, durante la partita dei suoi contro il Guijuelo, valevole per la Coppa del Re Spagnola, ha sostituito gli esterni d'attacco al 74esimo minuto: Nicolas Gaitan, classe 1988 e Angel Correa, nato nel 1995. Questo per consentire loro di arrivare in tempo all'aeroporto, e così tornare a casa per le festività, quello stesso volo per l'Argentina che ha preso anche l'allenatore sudamericano stesso, lasciando quindi al suo vice le incombenze di fine match.