Intervistato nientedimeno che dal connazionale Jorge Valdano, per conto di BeIn Sports, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha ribadito: "Futuro all'Inter? I giornalisti sono bravi a creare polemiche. Una volta a mia sorella, che era in Italia, hanno chiesto di un mio possibile ritorno in nerazzurro, e lei ha semplicemente risposto che un giorno potrebbe accadere. La stessa cosa è accaduta con mio figlio Giovanni, che è al Genoa. Le parole vanno e vengono, sono i fatti che contano. Io posso dire solo una cosa: quando andrò via da Madrid, lo farò solo perché sarà la cosa migliore per la società. Per adesso, dove sta scritto che non possa rinnovare il contratto e restare qui? La vita è fatta di momenti, e il mio momento ora è a Madrid. Quando sono arrivato qui volevo che l'Atletico diventasse una squadra fastidiosa per tutti, difficile da affrontare per ogni avversario, e ci siamo riusciti. La panchina della Nazionale argentina? Non è ancora il momento, credo di dover migliorare ancora molto".