Per Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente un periodo d'oro. Il centrocampista della Lazio sta vivendo la sua miglior stagione da quando è arrivato in Italia e la sua consacrazione da calciatore completo, moderno e in grado di fare la differenza sembra sempre più vicina. Le sirene del mercato continuano a suonare per lui che anche questa sera, contro la Juventus, sarà chiamato a dar prova delle sue qualità.



Ma qual è il segreto di questa incredibile esplosione? Si chiama Natalija Ilic, ed è l'altra metà del cielo di Sergej. I due sono innamoratissimi e inseparabili, non hanno paura di mostrarsi in pubblico (anche se spesso preferiscono le uscite serali a quelle diurne) e adorano "vivere" la città di Roma. Cresciuta in serbia a Novi Sad, ha studiato medicina, ma si è trasferita in Italia per seguire da vicino il suo Sergej. E con la relazione che procede a gonfie vele anche la stabilità di Milinkovic-Savic ne sta risentendo in positivo. Ecco Natalija nella nostra gallery.