Si è delineata la griglia di partenza per l'edizione inaugurale della UEFA Nations League. Le 55 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro leghe a seconda del loro posto in classifica nel ranking per nazionali UEFA al termine delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA del 2018 (ovvero l'11 ottobre 2017, spareggi non compresi). Nella Lega A ci sono le prime 12 in classifica, nella Lega B le altre 12 che seguono, poi le 15 successive nella Lega C, mentre le 16 rimanenti nella Lega D.



LEGA A - C'è l'Italia con Germania, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Islanda, Croazia, Olanda.

Le nazionali verranno suddivise in quattro gruppi da tre squadre, con le vincenti dei rispettivi gironi che accederanno alla fase finale (semifinali e finali) che si giocherà nel giugno 2019 per decretare la nazionale vincitrice della competizione. La nazione ospitante della fase finale verrà scelta nel dicembre 2018 tra le quattro finaliste. Le quattro ultime dei gironi retrocederanno nella Lega B per l'edizione del 2020. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale del torneo continentale.



LEGA B: Austria, Galles, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Irlanda, Bosnia, Irlanda del Nord, Danimarca, Repubblica Ceca, Turchia.

Le squadre verranno suddivise in quattro gruppi da tre. Le quattro vincitrici dei gironi verranno promosse nella Lega A, mentre le quattro ultime retrocederanno nella Lega C della prossima edizione della competizione che si giocherà nel 2020. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo del 2020 per un posto nella fase finale.



LEGA C: Ungheria, Romania, Scozia, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Montenegro, Israele, Bulgaria, Finlandia, Cipro, Estonia, Lituania.

Le squadre verranno suddivise in un girone da tre e tre da quattro. Le quattro vincitrici dei gironi verranno promosse in Lega B, mentre le quattro ultime retrocederanno in Lega D per l'edizione del 2020. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale.



LEGA D - Azerbaigian, Macedonia, Bielorussia, Georgia, Armenia, Lettonia, Isole Faroe, Lussemburgo, Moldavia, Kazakistan, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibilterra.

Le squadre verranno suddivise in quattro gruppi da quattro, con le quattro vincenti dei gironi che verranno promosse nella Lega C per l'edizione del 2020. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale.



SORTEGGIO FASE A GIRONI: 24 gennaio 2018 – SwissTech Convention Centre, Losanna. Russia e Ucraina non saranno sorteggiate nello stesso girone. Lo stesso criterio sarà applicato per Armenia e Azerbaijan se al momento del sorteggio dovessero vigere le attuali decisioni del Comitato Esecutivo UEFA.



CALENDARIO

Prima giornata: 6–8 settembre 2018

Seconda giornata: 9–11 settembre 2018

Terza giornata: 11–13 ottobre 2018

Quarta giornata: 14–16 ottobre 2018

Quinta giornata: 15–17 novembre 2018

Sesta giornata: 18–20 novembre 2018

Sorteggio fase finale: inizio dicembre 2018

Fase finale: 5–9 giugno 2019

Sorteggio spareggi UEFA EURO 2020: 22 novembre 2019

Spareggi UEFA EURO 2020: 26–31 marzo 2020

Le squadre nei gironi da tre giocheranno quattro delle sei giornate.