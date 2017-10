Ciro Immobile ha parlato al suo arrivo a Coverciano, ai microfoni di Premium Sport ha espresso il suo pensiero sulla qualificazione degli azzurri al Mondiale: "Non vedo l'ora di giocarlo, non abbiamo paura di fallire". L'attaccante della Lazio ha poi parlato del suo ottimo stato di forma e spera di proseguire ad essere decisivo anche con la maglia della Nazionale: "Ho raggiunto la serenità, sto benissimo sia dal punto di vista psicologico che fisico. Stiamo facendo cose importanti con la squadra". "Dobbiamo vincere le prossime due contro Albania e Macedonia, anche se non sarà semplice". In questa stagione l'attaccante della Lazio ha totalizzato 7 presenze in Serie A realizzando 9 reti e 3 assist.