La notizia, non ancora ufficiale, non farà senza dubbio molto piacere ai tifosi di Genoa e Sampdoria. Il prossimo derby della Lanterna, inizialmente in programma sabato 4 novembre alle 20.45, verrà infatti spostato al pomeriggio del giorno successivo.



La decisione è stata presa dalla Federcalcio che, per salvaguardare il doppio impegno della Nazionale nel playoff di qualificazione ai Mondiali del 10 e 13 novembre contro la Svezia, ha voluto anticipare al sabato le gare di Juventus e Roma (impegnate rispettivamente contro Benevento, in casa, e Fiorentina al Franchi), due delle squadre che forniscono il maggior numero di calciatori al ct Ventura.



Per salvaguardare i diritti televisivi sulla stracittadina genovese, i vertici di via Allegri hanno al contempo stabilito di far slittare la sfida rossoblucerchiata, spostandone il fischio d'inizio dal sabato sera alle 15 della domenica.