Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a RadioVS della stagione della Juventus e del prossimo impegno contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Penso che abbiamo rinforzato la squadra in maniera eccellente. Avevamo messo in preventivo qualche difficoltà iniziale Allegri e il suo staff sono stati bravi perché hanno capito il momento giusto per cambiare. Abbiamo una squadra bella dove i giocatori si divertono, spero si veda soprattutto domenica sera contro l'Inter. Non vedo l'ora di rivedere i tifosi domenica, ho già la pelle d'oca."