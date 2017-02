L'attaccante macedone del Palermo, Ilija Nestorovski ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non penso al mercato e lo dico sul serio, penso solo al Palermo e alla salvezza da raggiungere con questa squadra. Il mio obiettivo dichiarato è diventare capocannoniere del campionato in rosanero. Ecco perché credo fermamente nella salvezza. E tra un anno ne riparliamo: io mi vedo ancora qui, assolutamente. Inzaghi è Inzaghi, è un idolo vero. Bisogna soffermarsi sulla sua carriera, quanto ha vinto e quanti gol ha fatto. Diciamo che devo ancora lavorare tanto per potermi paragonare a un giocatore del genere, ma sarebbe già bello fare la metà di quello che ha fatto lui. La Macedonia e il Palermo sono i miei grandi amori che non voglio deludere".