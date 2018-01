Neymar Jr non ci sta. Ecco le parole del brasiliano del PSG in merito al trattamento riservato dagli avversari: "Mi danno calci, mentre io gioco a calcio. Mi provocano, ma anch'io so come provocare, a modo mio, con il pallone. Mi difendo con il pallone. So che ora diranno che provoco molto, ma non serve a niente darmi dei calci per provocarmi, perché così reagirò provocando ancor di più e facendo in modo che la mia squadra vinca. In questo periodo dico spesso che il calcio è un po' noioso, perché non si può far nulla. Tutto è polemica, anche quando magari faccio uno scherzo a un avversario come di solito faccio con i miei amici. Si è parlato tanto durante la partita così alla fine mi sono un po' divertito. Lucas? Sono triste perché è un amico e un grande giocatore. Avrebbe dovuto giocare molto di più con noi, ma non sono io il proprietario del club"