La risposta definitiva, attesa per ieri, non è arrivata. Così, nonostante tutti i segnali facciano pensare che il matrimonio-bis tra il Genoa e M'Baye Niang difficilmente si potrà celebrare, il club rossoblù spera ancora di poter riportare il ragazzo sotto la Lanterna.



Le possibilità di vedere il 22enne vestire nuovamente la maglia del Grifone sono infatti poche, ma non nulle. L'unico tassello che viene a mancare per completare l'articolato puzzle costruito da Milan e Genoa, che prevede l'arrivo in rossonero di uno tra Ocampos e Lazovic, è proprio la volontà del francese di fare ritorno in Liguria.



Nonostante l'ottimo ricordo lasciato un anno fa, con 5 gol realizzati in 15 presenze, Niang sembra infastidito soprattutto dal trattamento ricevuto dal Milan in queste settimane, pertanto preferirebbe lasciare definitivamente il Diavolo e non andare via in prestito. Ecco perché l'ala transalpina vaglia con attenzione le offerte arrivate dalla Premier League. Everton, Crystal Palace e West Ham al momento sono le uniche squadre che accoglierebbe Niang a titolo definitivo, ma in questo caso a non essere convinto delle proposte è il Milan.



In tutto questo il Genoa resta alla finestra. Aspettando un piccolo varco per inserirsi e riportare a Marassi un talento cristallino.