La Serie A da quest'anno ha un nuovo grande protagonista: il Var. Nelle prime quattro giornate di campionato alcuni arbitri hanno fatto ricorso al nuovo mezzo a loro disposizione, non riuscendo ad evitare diverse polemiche, soprattutto legato alla tempistica. Sul VAR è intervenuto Marcello Nicchi, presidente dell'AIA.. A "La politica nel pallone", programma su gr Parlamento, Nicchi afferma come "il VAR è uno strumento migliorabile, in futuro funzionerà meglio. Deve solamente chiarire alcuni situazioni dubbie. Non ci preoccupa il tempo, l'importante è che la decisione presa sia quella giusta, come successo nella giornata di ieri. C'è però una cosa da migliorare: la collaborazione tra tecnico ed arbitro al video. Siamo arrivati al momento in cui dopo le partite si parlerà di calcio, non di moviola".