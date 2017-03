Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, non ha usato parole di conforto per Abodi, sconfitto da Tavecchio nella corsa alla presidenza della Figc: "Abodi ci è rimasto male? E' comprensibile, quando si perde non è che si festeggia".



Ha confermato, come riporta Ansa, che "la scelta è legittima" e che "l'Aia si è dimostrata ancora una volta autonoma, leale e capace di prendere le proprie decisioni in libertà". Ha poi aggiunto: "La scorsa volta avevamo votato contro, sapendo che avremmo sicuramente perso, questa volta abbiamo fatto una scelta diversa perché quello che ci è stato dato meritava una ricompensa".