L'ex attaccante di Juventus e Reggina, Nicola Amoruso, a Fiorentinanews.com disegna due delle panchine della Serie A ancora in ballo, ovvero Fiorentina e Juventus: 'Mazzarri è un grandissimo lavoratore che difende fino alla fine i suoi giocatori. Mi auguro di vederlo sulla panchina viola sia per la piazza che per lui, sarebbe il modo anche per rilanciarsi in Italia. Mazzarri è molto legato alla piazza e alla maglia viola, e questo mi fa pensare ancora una volta che possa davvero essere l’allenatore giusto per la Fiorentina'. Mentre su Paulo Sousa e la panchina della Juve: 'Sousa ha una grande personalità e può far bene ovunque, può sostituire anche Allegri alla Juventus. E’ il profilo adatto per la Juve'.