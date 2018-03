Secondo informazioni provenienti dalla Francia, il Nizza chiede non meno di 10 milioni di euro per liberare Mario Balotelli al termine di questa stagione. In caso di mancata qualificazione all'Europa League, l'attaccante italiano chiederà di essere ceduto, nonostante nel suo contratto esista un'opzione a favore del club per far scattare il rinnovo fino a giugno 2019.