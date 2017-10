Neanche il tempo di archiviare la vittoria contro la Juventus, che la Lazio deve già pensare al Nizza. La squadra francese sta faticando in campionato, è reduce da due sconfitte, vuole rialzare la testa. È proprio Alassane Pléa sul sito Uefa.com ad analizzare il match contro la Lazio: “La Lazio è un avversario difficile da affrontare, ci aspettiamo due partite complicate. Quella biancoceleste è una squadra molto molto forte. Abbiamo visto alcuni video e saranno due match molto equilibrati. Le stiamo aspettando e abbiamo tutte le qualità per fare qualcosa di buono, per portare a casa dei punti. Sappiamo che in caso di vittoria giovedì, il discorso qualificazione prenderebbe un’ottima piega. La Lazio è una squadra italiana, quindi sarà un confronto ostico, ma è proprio in questi casi che vogliamo dare il meglio di noi”.