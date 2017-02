Un progetto tecnico da ripensare e riprogrammare. La questione di Massimiliano Allegri rimane aperta per la Juventus, a fine stagione ci sarà da valutare se andare avanti insieme e se con lo stesso contratto, rinnovato un anno fa e a scadenza nel 2018. Non solo, perché in casa bianconera c'è anche da affrontare al più presto il discorso rinnovo per Beppe Marotta e Fabio Paratici, direttore generale e direttore sportivo della Juve con il contratto a scadenza - anche loro - tra un anno.



ANCORA INSIEME - Nessuna urgenza o allarme, ma nei piani della proprietà con Agnelli in testa c'è la volontà di procedere ancora insieme a Marotta e Paratici, tra gli artefici principali del grande ciclo bianconero ancora in corso. Ecco perché entro quest'anno saranno gettate le basi per un nuovo contratto che coinvolgerà entrambi e rinnoverà il progetto tecnico, con la scelta da prendere anche sull'allenatore. Paratici è corteggiato da diversi club inglesi ma ad oggi è pienamente coinvolto e convinto nei programmi della Juve, proprio come Marotta.