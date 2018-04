Nei giorni scorsi, vi abbiamo rivelato della possibilità di un ritorno in Italia per Lucas Digne. Il terzino francese non è indispensabile per il Barcellona, dopo l'esperienza alla Roma rienterebbe volentieri in Serie A ed è stato proposto alla Juventus: non una priorità, ma i bianconeri non lo hanno scartato e lo considerano un'alternativa nella lista dei laterali mancini da cui verranno pescati uno o due acquisti per la prossima stagione. Marotta non ha fatto passi avanti, eppure lo considera un potenziale jolly.



NO INTER - Ma c'è di più, perché Digne poche settimane fa è stato offerto anche all'Inter: alla ricerca di un terzino, la dirigenza nerazzurra ha ascoltato questa opportunità ormai un mese fa anche perché Digne è molto stimato da Walter Sabatini, ex ds della Roma. Il successivo addio del dirigente al progetto Inter e a Suning ha però bloccato qualsiasi ipotesi: nel frattempo c'è stata la mossa di Piero Ausilio che ha trovato un accordo di massima per Asamoah dalla Juventus. Aspettando la sua firma, il ghanese è diventato l'assoluta priorità dell'Inter e così Digne è un'operazione che si è arenata per questi due fattori. Dalla Premier alla Juventus, in molti ascoltano e pensano a Lucas. E il Barça non chiuderà alla sua cessione...