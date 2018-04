Dimitri Oberlin sta dimostrando di avere tutte le potenzialità per una carriera luminosa. Nato a Youndè nel 1997 ma naturalizzato svizzero, el rispetto del Paese nel quale è cresciuto anche calcisticamente. Da giovanissimo ha girato molto, tra Etoile-Broye, FC Thierrens, Losanna e Zurigo prima di passare alla Red Bull Saliburgo nel 2014. Il Basilea ha avuto una grande intuizione la scorsa estate, prelevandolo dagli austriaci in prestito con diritto di riscatto fissato sui 5 milioni di euro. Un super affare, considerando i margini per una ricca plusvalenza.

SCOUT DEL NAPOLI IN MISSIONE - Oberlin è solo l'ultimo gioiello esposto nella prestigiosa vetrina della società presieduta da Bernhard Heusler. Un attaccante con fisico, velocità e un senso innato del gol: splendido quello messo a segno contro il Benfica qualche settimana fa in Champions League. Il suo nome è annotato in rosso sull'agenda di diversi top club europei, come quella della Juventus che lo ha fatto e lo sta facendo seguire con particolare attenzione. Attenzione però al Napoli, intenzionato a fare sul serio per questo talento in vista della prossima estate. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, scout del club azzurro lo hanno seguito dal vivo in occasione dell'incontro tra le nazionali under 21 di Svizzera e Portogallo. Oberlin sogna l'Italia, fin da giovanissimo ha espresso tutto il suo gradimento per i bianconeri ma attenzione a Cristiano Giuntoli, un direttore che ha sempre un occhio di riguardo nei confronti dei giovani di talento. Nessuna offerta ufficiale è partita ma c'è la seria intenzione di intavolare un discorso, in attesa di capire se sarà con il Basilea o con il Salisburgo, avversario della Lazio in Europa League.