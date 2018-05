Il giorno dopo la notizia dell'apertura di un'inchiesta da parte dell'Uefa per le parole di James Pallotta, presidente della Roma, dopo la sfida tra i giallorossi e il Liverpool di mercoledì sera, a tremare è un'altra squadra italiana. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la prossima settimana l'organo di governo del calcio europeo aprirà un fascicolo anche sul post Real Madrid-Juventus e, in particolare, sulle dichiarazioni al veleno dei tesserati bianconeri: Buffon, Agnelli, Chiellini e Benatia su tutti.



ANCHE LA JUVE - In tanti, nell'ambiente giallorosso, ieri avevano mugugnato per l'immediata indagine partita ai danni di Pallotta e per il trattamento opposto riservato ai bianconeri. In realtà anche la posizione della Juve sarà analizzata, con un provvedimento "a scoppio ritardato". I procedimenti saranno discussi a Nyon il prossimo 31 agosto e, per quanto riguarda il presidente della Roma, la sanzione dovrebbe essere solo una multa salata.