Sembra passata una vita da quel 14 agosto in cui il Liverpool esordì in questa Premier League all'Emirates, scrivendo un'incredibile vittoria per 3-4 contro l'Arsenal. "L'atmosfera è cambiata, ma sono ottimista al 100%", ha dichiarato Jurgen Klopp, come riporta il sito dei Reds, alla vigilia della partita di ritorno in programma domani alle ore 18.30.



"Non sono un clown, anche se alcune persone pensano che lo sia! Non sto sempre ridendo come un pazzo, sono una persona normale" ha tuonato il tecnico tedesco. E non ha nascosto la flessione del Liverpool, in particolare in questo 2017: "La prima impressione della stagione è stata spettacolare, quella partita è stata magica, forse la prossima lo sarà altrettanto. Però non posso proprio dire di avere la stessa fiducia di quel momento".