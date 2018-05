Il Novara Primavera non ha smesso di stupire e dopo una retrocessione nel campionato di Primavera 2 scelta d'ufficio si è subito riconquistata un posto nella Serie A del torneo giovanile dominando il girone A del campionato e chiudendo a +6 sull'Empoli che ha chiuso al secondo posto. La squadra allenata da Giacomo Gattuso con il suo 4-3-1-2 ha dominato in lungo e in largo il girone mettendo in mostra tanti talenti che sono già finiti nel mirino di tante delle big italiane e non solo.



DIFESA BLINDATA - Una difesa blindata con soli 28 gol subiti e i tre difensori centrali costantemente aggregati alla prima squadra in Serie B. Tante le convocazioni ottenute da Davide Bove, roccioso, ma elegante centrale classe 1998. Insieme a lui si alternano Marco Bellich, centrale mancino classe '99 che piace alla Roma e Antonio De Vitis classe 200 osservato più volte da Napoli e Udinese.



IL GIOIELLO STOPPA - A centrocampo e in appoggio alle punte si sono alternati in tanti, ma fra questi spiccano Andrea Penna, trequartista brevilineo classe '99 seguito da Inter e Milan e l'ex rossonero Nigel Kyeremateng nipote d'arte classe 200 del nazionale Ghanese Yeboah e cresciuto nel settore giovanile del Milan. La vera stella del settore giovanile novarese è però Matteo Stoppa, classe 2000 che ha già trovato l'esordio sia in Serie B. In carriera ha battuto record su record di marcature e, nonostante un fisico non eccelso riesce sempre a trovare il modo per mettere in difficoltà difese e portieri avversari. In stagione è a quota 20 in 23 partite e il Novara per lui ha già respinto al mittente le offerte di Inter, Juve, Milan e club esteri. Offerte che torneranno in auge nel corso dell'estate.