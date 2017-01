Esplode il caso Morata. L'attaccante del Real Madrid, che sta trovando poco spazio con la maglia merengue, è infuriato con il tecnico Zinedine Zidane, reo di avergli mentito, promettendogli più spazio di quello che poi gli è stato concesso. Come riporta l'emittente spagnola Cadena Ser, il giocatore ha comunicato al club che se dovesse restare il francese alla guida del Real, farebbe le valigie, avendo già dato mandato al suo entourage di ascoltare altre offerte. Un 'O me, o lui' che ricorda tanto quello di Ronaldo con Cuper ai tempi dell'Inter.



Chelsea, Arsenal e Juventus i club maggiormente interessati: i Blues saluteranno, con ogni probabilità, Diego Costa e andranno all'assalto del nazionale spagnolo, i Gunners sono alla ricerca di un sostituto di Alexis Sanchez che non rinnoverà, mentre con i bianconeri c'è un legame affettivo mai nascosto. E la porta al grande ritorno non è mai stata chiusa, né dalla parta del giocatore né da quella della società.