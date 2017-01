Una pista che si è complicata, ma ancora non è sfumata definitivamente. È quella che dovrebbe portare Lucas Ocampos dal Genoa al Milan. Tutto fatto, da giorni, tra i due club, come è forte l'intesa tra l'entourage dell'esterno argentino e i rossoneri. Cosa manca allora? L'ok del Marsiglia, che la scorsa estate ha ceduto Ocampos in prestito alla società del presidente Preziosi. Per ieri era attesa la risposta dei francesi, che però non è arrivata: un comportamento che ha irritato particolarmente il Milan e l'amministratore delegato, Adriano Galliani, che ha deciso di virare su altri obiettivi.



PARTI AL LAVORO - Una mossa per mettere pressione sull'OM, vista la volontà dei rossoneri di puntare su Ocampos. L'agente del giocatore, Pablo Sabbag, sta continuando a lavorare per convincere i francesi a dare il loro via libera all'operazione. La novità di oggi è che anche il Genoa ha ripreso i contatti con i dirigenti del Marsiglia, per provare a rinegoziare gli accordi che prevedevano il diritto e l'obbligo di riscatto dell'ex River Plate, fissato in 7 milioni di euro a quota 7 gol, 9 milioni a quota 9 gol e 11 milioni a quota 11 gol. Il timore del club di Frank McCourt è che con il passaggio al Milan Ocampos rischi di trovare meno spazio e si complichi quindi la cessione di un giocatore che non rientra nel progetto della squadra allenata da Rudi Garcia. Ma le parti sono al lavoro, l'obiettivo è trovare una soluzione per permettere a Ocampos di tradferirsi al Milan.