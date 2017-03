Sono stati i grandi colpi in usciti del mercato invernale del Genoa. Cessioni che hanno fatto bene al bilancio rossoblu ma tanto male ai suoi tifosi, in piena contestazione con il presidente Preziosi anche a causa dei loro addii.



Pagati fior di milioni da Napoli, Juventus e Milan, Leonardo Pavoletti, Tomas Rincon e Lucas Ocampos, stanno però trovando più fatica del previsto a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nelle loro nuove realtà.



L'edizione odierna del Secolo XIX mette in evidenza come per tutti e tre sia il rendimento che il minutaggio siano decisamente inferiori alle aspettative.



Rincon in bianconero ha fin qui giocato una media di meno di 11 minuti a partita. Il venezuelano è partito titolare in una sola delle sedici gare disputate dalla Juve da gennaio ad oggi, quella contro il Crotone penultimo in classifica. Per il resto solo otto spezzoni di gara per lui, per un totale di 169 minuti, parzialmente compensati dall'esordio in Champions League contro il Porto.



Sugli stessi numeri si aggira anche Pavoletti, la cui media è più alta rispetto a quella dell'ex compagno di appena due minuti. Tre le presenze da titolare, contro Fiorentina, in Coppa Italia, Chievo e Crotone, in campionato. In tutti i casi il bomber livornese, ancora alla ricerca del primo gol in maglia azzurra, ha però terminato la sua gara anzitempo. In più la delusione di essere finito in tribuna nella doppia gara di Champions contro il Real Madrid.



Maggior continuità sta invece trovando Ocampos al Milan. L'argentino, complici infortuni e squalifiche che stanno falcidiando il collettivo di Montella, può vantare una media di quasi un tempo a partita, 40' per la precisione. Anche per lui, come per Pavoletti, tre le partenze dal primo minuto e nessuna rete all'attivo.