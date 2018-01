Nelle scorse settimane Stefano Okaka si è era proposto al Torino, l'attaccante di proprietà del Watford non sta trovando spazio nella formazione inglese e vuole cambiare aria. Quella granata sarebbe per lui una destinazione gradita, considerato anche che in panchina c'è un allenatore come Walter Mazzarri che lo conosce e lo apprezza.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttoport, i dirigenti del Torino potrebbero fare un tentativo in extremis per trovare un accordo con il Watford e riportare Okaka in Italia. Tutto dipenderà però dall'eventuale cessione di Adem Ljajic in Russia (piace allo Spartak Mosca): cessione che al momento sembra però essere quasi del tutto improbabile.