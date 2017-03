Donnarumma 7,5: Incolpevole sull'autogol del compagno di club Romagnoli, si fa trovare sempre pronto quando è chiamato in causa. Belle le risposta all'ex Inter Sneijder, dà sicurezza all'intero reparto. E' lui il migliore in campo. E la porta azzurra è sempre in buone mani.



Bonucci 6,5: Gol vittoria, ma questa non è una novità. Un errore in fase di costruzione, fa da maestro ai due giovani al suo fianco.



Rugani 6: Ordinato, preciso, mai impreparato. La sua crescita è costante.



Romagnoli 5,5: Sfortunato sull'autogol (c'è la deviazione di Bonucci), è il meno preciso dei tre. E' lui che perde Martins Indi quando il centrale olandese prende la traversa. Poco sicuro.



Zappacosta 6,5: Sempre presente sulla destra, prova anche a conclusione da fuori area. Più attivo di Darmian.

(dal 62' Spinazzola 6,5: Subito, appena entrato, scatena la sua velocità sulla fascia. Va vicino al gol al debutto, ma davanti alla porta si fa ipnotizzare da Zoet. )



De Rossi 6: Nella 112esima presenza in azzurro, con la quale raggiunge Zoff, si infortuna dopo 35 minuti ed è costretto a lasciare il campo. Ordinato, come sempre.

(dal 37 Gagliardini 6: Senza infamia e senza lode, entra a freddo e mantiene la posizione. Poco illuminante, )



Parolo 5,5: Insieme a Verratti è tra i più richiamati dal ct. Disordinato, sbaglia tanto in fase di costruzione e recupera pochi palloni. Meglio quando entra Belotti, per il quale disegna qualche palla interessante.



Darmian 5,5: Meno propositivo del suo opposto Zappacosta, fa vedere la ruggine maturata in panchina allo United. Timido sulla sinistra, non si fa mai vedere.

(89' D'Ambrosio sv)



Verratti 5: Male nella posizione da trequartista, posizione nella quale iniziò. Corre tanto ma a vuoto, si lamenta per i pochi palloni toccati. Il centrocampista del PSG non si trova a suo agio dietro i due davanti, nonostante ciò sa sempre cosa fare con il pallone tra i piedi. Si abbassa nel finale.

(91' Verdi sv)



Immobile 6: Solita corsa e lotta là davanti. Torna prima punta pura, con Eder c'è feeling ma non la stessa sintonia

(dal 53' Belotti 6,5: Un'iradiddio. Il numero 9 azzurro entra dalla panchina e ci prova in tutti i modi. Nessuno riesce a tenerlo fermo. Scatenato)



Eder 7: A suo agio da seconda punta nel 3-4-1-2. Pareggia subito i conti con un gran destro dal limite dell'area e fa tanto lavoro sporgo.

(dal 69' Petagna 6: Entra per tenere su il pallone e fa il suo. Protezione della palla per far respirare i compagni, non sente l'emozione).



Ventura 6: La vittoria in Olanda fa curriculum, anche se l'arancione è ormai sbiadito. Ha il merito di far giocare tanti giovani, unica pecca far giocare Verratti da trequartista.



OLANDA



Zoet 6,5

Tete 6

Martins Indi 6

Hoedt 5

Blind 5,5

(83'Viergeversv)

Strootman 5,5

(46' Vilhena 6)

Lens 5,5

Wijnaldum 6,5

(77' Toornstra sv)

Depay 6

Klaassen 6

(83' Sneijder 6,5)

Promes 6

(89' Berghuis sv)



CT Grim 5,5