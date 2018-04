Dura presa di posizione del presidente dell'Olympiacos Evangelos Marinakis dopo il pareggio nell'ultimo turno di campionato con l'APO Levadiakos che mantiene la squadra campione di Grecia in terza posizione a -3 dall'AEK Atene: "Questi giocatori pensano solo alla bella vita e alle macchine di lusso, non gli interessa nulla delle sorti del club. Ho investito tanto per loro e ho già cambiato 3 allenatori. I ragazzi delle giovanili invece danno tutto per questa maglia". Parole che Marinakis ha utilizzato nell'annunciare la decisione di mandare i componenti della prima squadra in vacanza per far giocare il finale di stagione ai ragazzi della formazione Primavera.