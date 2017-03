Claudio Onofri, ex Genoa e oggi opinionista, a Lady Radio fa il suo nome per il futuro della panchina della Fiorentina: 'Ho parlato spesso con Semplici e il suo modo di vedere il calcio e parlare con i giocatori è davvero facile ed efficace, può ripercorrere la storia di Maurizio Sarri. Per me ha tutto per far bene. A tutti nomi fatti e sentiti per la Fiorentina io aggiungerei Gasperini sia per quello che sta facendo con l’Atalanta sia per quello che ha fatto a Genova. Potenzialmente è un allenatore da grande squadra e sarebbe l'ideale per Firenze'.