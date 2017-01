Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, a Radio Blu analizza il momento dei viola specie in vista della partita contro la Juve: 'Vedo una Fiorentina in grossa difficoltà soprattutto in difesa e anche contro il Chievo ho visto una squadra che non mi è piaciuta, si salva solo Bernardeschi. Contro la Juventus sarà un’altra Fiorentina, o almeno spero, perché sennò c’è da preoccuparsi. E’ ovvio che Kalinic pensa alle voci di mercato, chi non lo farebbe di fronte a certe cifre? Credo che domenica giocherà come sempre perché è uno molto professionale. Spero che questa situazione si possa risolvere la prossima settimana'.